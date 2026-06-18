1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DSE0446
%0
45.864 TL
45.864 TL
PEŞİN FİYATINA 15.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe T10449
Altın, 8 Ayar, 2.50 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.58 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: H
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akşam ışıkları altında bambaşka bir karakter kazanan bu küpe, her hareketle farklı bir yansıma sunuyor. Siyah taşların yoğun görünümü, pırlantaların parlaklığıyla birleşerek güçlü bir atmosfer yaratıyor. Özel davetlerde tek başına tüm görünümü tamamlayabilecek kadar etkileyici bir duruş sergiliyor. Bazı parçalar aksesuar değil, sahnenin başrolüdür.
1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.864 TL
45.864 TL
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