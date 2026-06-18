1.85 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe T10449 Altın, 8 Ayar, 2.50 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 1.58 Karat

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.27 Karat

Renk: H

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Akşam ışıkları altında bambaşka bir karakter kazanan bu küpe, her hareketle farklı bir yansıma sunuyor. Siyah taşların yoğun görünümü, pırlantaların parlaklığıyla birleşerek güçlü bir atmosfer yaratıyor. Özel davetlerde tek başına tüm görünümü tamamlayabilecek kadar etkileyici bir duruş sergiliyor. Bazı parçalar aksesuar değil, sahnenin başrolüdür.