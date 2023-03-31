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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  R092530
Altın Büyük Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük Baget Yüzük
12.852 TL
12.852 TL
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4.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335132
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
38.488 TL
38.488 TL
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12.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R167535
Altın Prizma Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Prizma Yüzük
17.340 TL
17.340 TL
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5.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335110-M335109
Altın Başak İşlemeli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Başak İşlemeli Çift Alyans
77.112 TL
77.112 TL
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25.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164041
Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük
32.708 TL
32.708 TL
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10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R123256
Altın Mavi Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mavi Mineli Yüzük
35.972 TL
35.972 TL
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11.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R167395
Altın Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Tasarım Yüzük
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168611
Altın Mavi Dokunuş Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mavi Dokunuş Yüzük
34.272 TL
34.272 TL
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11.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335118
Altın Desenli Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Kadın Alyans
39.304 TL
39.304 TL
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13.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165367
Altın Yıldız Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yıldız Trend Yüzük
24.956 TL
24.956 TL
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162251
Altın Dalga Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Dalga Yüzük
22.984 TL
22.984 TL
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7.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M325590-M325597
Altın Desenli Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Desenli Çift Alyans
50.456 TL
50.456 TL
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16.819 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162689
Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük
37.196 TL
37.196 TL
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12.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168617
Altın Taşlı Kemer Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Taşlı Kemer Yüzük
40.052 TL
40.052 TL
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13.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M335094-M335093
Altın Kapitone Çift Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Kapitone Çift Alyans
69.428 TL
69.428 TL
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23.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168546
Altın Gurmet Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Gurmet Yüzük
45.696 TL
45.696 TL
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15.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092492
Altın Klasik Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Yüzük
9.044 TL
9.044 TL
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3.015 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  M337327
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans - Lizay Pırlanta - Bond
Altın Taşlı Rose Kadın Alyans
33.320 TL
33.320 TL
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11.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R115621
Altın Hasır Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Hasır Yüzük
53.040 TL
53.040 TL
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17.680 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159963
Altın Taşlı Mekik Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Mekik Yüzük
22.848 TL
22.848 TL
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7.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R065429
Altın Tamtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tamtur Yüzük
27.064 TL
27.064 TL
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9.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168606
Altın Mavi Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Mavi Mineli Yüzük
28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165022
Altın Işık Akoru Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Işık Akoru Yüzük
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168605
Altın Renkli Mineli Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Renkli Mineli Yüzük
28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165005
Altın Yeşil Kehanet Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Yeni
Altın Yeşil Kehanet Yüzük
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168614
Altın Pembe Dokunuş Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Pembe Dokunuş Yüzük
35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160091
Altın Çok Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Çok Taşlı Yüzük
41.072 TL
41.072 TL
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13.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R138392
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük
17.068 TL
17.068 TL
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5.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R155612
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R168559
Altın Işıltı Nehri Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Yeni
Altın Işıltı Nehri Yüzük
47.872 TL
47.872 TL
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15.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160112
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Kıvrım Yüzük
51.204 TL
51.204 TL
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17.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R159930
Altın Markiz Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Markiz Tektaş Yüzük
13.192 TL
13.192 TL
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4.397 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R160544
Altın Şekilli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Şekilli Taşlı Yüzük
53.516 TL
53.516 TL
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17.839 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R148441
Altın Fiyonk Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Fiyonk Yüzük
35.700 TL
35.700 TL
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11.900 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R139443
Altın Pembe Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Pembe Taşlı Yüzük
22.032 TL
22.032 TL
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7.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146347
Altın Baget Taşlı Halo Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Taşlı Halo Yüzük
37.536 TL
37.536 TL
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12.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136931
Altın Oval Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Tektaş Yüzük
20.400 TL
20.400 TL
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6.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R128768
Altın Baget Tamtur - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Tamtur
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R076473
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
26.520 TL
26.520 TL
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8.840 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R141023
Altın Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Tektaş Yüzük
18.360 TL
18.360 TL
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6.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136478
Altın Sade Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Sade Beştaş Yüzük
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R054041
Altın Mavi Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Taşlı Yüzük
38.760 TL
38.760 TL
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12.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R080899
Altın Gül Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Gül Yüzük
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R121556
Altın Burgu Desen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Burgu Desen Yüzük
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R149331
Altın Mavi Mineli Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Tasarım Yüzük
19.990 TL
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6.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R114340
Altın Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Damla Yüzük
20.876 TL
20.876 TL
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6.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150831
Altın Taşlı Zincir Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Zincir Yüzük
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150840
Altın Altıgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Altıgen Yüzük
23.188 TL
23.188 TL
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7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R145333
Altın Mineli Göz Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Göz Yüzük
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146628
Altın Mavi Taşlı Tamtur - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Mavi Taşlı Tamtur
15.028 TL
15.028 TL
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5.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R093439
Altın Baget Damla Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Damla Yüzük
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136605
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
19.176 TL
19.176 TL
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6.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136848
Altın Klasik Yan Taşlı Tektaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Yan Taşlı Tektaş Yüzük
13.124 TL
13.124 TL
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4.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R105608
Altın Damla Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Baget Yüzük
10.336 TL
10.336 TL
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3.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R086141
Altın Beyaz Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Baget Yüzük
10.472 TL
10.472 TL
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3.491 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092160
Altın Yıldız Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Taşlı Yüzük
20.740 TL
20.740 TL
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6.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R109674
Altın Yuvarlak Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Yuvarlak Baget Yüzük
11.356 TL
11.356 TL
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3.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R080898
Altın Beyaz Klasik Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beyaz Klasik Baget Yüzük
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R138576
Altın Damla Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Damla Trend Yüzük
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R059050
Altın Modern Kesim Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Modern Kesim Taşlı Yüzük
22.304 TL
22.304 TL
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7.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088716
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
24.684 TL
24.684 TL
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8.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R088094
Altın Dalga Desenli Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Dalga Desenli Yüzük
14.416 TL
14.416 TL
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4.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R137896
Altın Taşlı Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Kalp Yüzük
15.572 TL
15.572 TL
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5.191 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095047
Altın Çiçek Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çiçek Yüzük
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R092153
Altın Burgu Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Burgu Yüzük
41.208 TL
41.208 TL
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13.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127525
Altın Taşlı Yıldız Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yıldız Trend Yüzük
30.872 TL
30.872 TL
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10.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R095298
Altın Taşlı Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Tasarım Yüzük
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R048614
Altın Sade Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Sade Yuvarlak Yüzük
32.912 TL
32.912 TL
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10.971 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R083661
Altın Taşlı Yuvarlak Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Yuvarlak Yüzük
19.516 TL
19.516 TL
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6.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127158
Altın Renkli Taşlı Üçgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Renkli Taşlı Üçgen Yüzük
24.344 TL
24.344 TL
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8.115 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R087893
Altın Çift Renk Yıldız Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Renk Yıldız Yüzük
14.008 TL
14.008 TL
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4.669 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R125992
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Şövalye Yüzük
34.204 TL
34.204 TL
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11.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R127146
Altın Mavi Taşlı Ok Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Ok Yüzük
25.432 TL
25.432 TL
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8.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R124485
Altın Piramit Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Piramit Yüzük
17.204 TL
17.204 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R075565
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Rose Zikzak Taşlı Yüzük
36.516 TL
36.516 TL
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12.172 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R099953
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
24.140 TL
24.140 TL
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8.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146694
Altın Üç Sıra Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Üç Sıra Baget Yüzük
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R129985
Altın Klasik Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Klasik Baget Yüzük
23.868 TL
23.868 TL
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7.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R148371
Altın Mor Baget Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mor Baget Taşlı Yüzük
9.364 TL
9.364 TL
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3.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R144337
Altın Mineli Mavi Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mineli Mavi Taşlı Yüzük
24.956 TL
24.956 TL
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8.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R096635
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
11.016 TL
11.016 TL
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3.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R098522
Altın Yeşil Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Yeşil Baget Yüzük
15.844 TL
15.844 TL
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5.281 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R087983
Altın Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Baget Yüzük
18.088 TL
18.088 TL
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6.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R136508
Altın Beştaş Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Beştaş Yüzük
19.924 TL
19.924 TL
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6.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151000
Altın Mineli Sarmal Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Sarmal Yüzük
34.000 TL
34.000 TL
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11.333 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R151025
Altın Mineli Taşlı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Taşlı Yüzük
39.916 TL
39.916 TL
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13.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165112
Altın Mineli Geometrik Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Geometrik Yüzük
25.024 TL
25.024 TL
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8.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164015
Altın Taşlı Bombeli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Bombeli Trend Yüzük
39.032 TL
39.032 TL
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13.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164010
Altın Taşlı Geometrik Zincir Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Zincir Yüzük
47.056 TL
47.056 TL
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15.685 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R132434
Altın Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Beyaz Mavi Mineli Trend Yüzük
28.152 TL
28.152 TL
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9.384 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R147366
Altın Taşlı Mavi Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Mavi Trend Yüzük
28.220 TL
28.220 TL
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9.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R156039
Altın Kırmızı Pembe Mineli Kalp Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kırmızı Pembe Mineli Kalp Yüzük
27.472 TL
27.472 TL
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9.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R161132
Altın Fuşya Taşlı Mor Mineli Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Mor Mineli Trend Yüzük
32.300 TL
32.300 TL
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10.767 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R164034
Altın Fuşya Taşlı Mineli Geometrik Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Fuşya Taşlı Mineli Geometrik Trend Yüzük
43.044 TL
43.044 TL
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14.348 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150911
Altın Bohem Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Bohem Trend Yüzük
25.908 TL
25.908 TL
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8.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R165119
Altın Mavi Mineli Detaylı Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mavi Mineli Detaylı Yüzük
37.876 TL
37.876 TL
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12.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R157176
Altın Tasarım Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Tasarım Yüzük
33.864 TL
33.864 TL
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11.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162703
Altın Taş Detaylı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taş Detaylı Trend Yüzük
17.680 TL
17.680 TL
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5.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R162701
Altın Taşlı Trend Yüzük - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Trend Yüzük
18.700 TL
18.700 TL
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6.233 TL x 3 Taksit

Altın yüzükler uzun yıllardır değerli bir mücevher olarak kabul edilir. Birçok kültürde önemli anların, bağlılıkların simgesi olarak kullanılmıştır. Altının özel özellikleri sayesinde altın yüzükler hem özel günlerde takılan bir mücevher hem de günlük hayatta kişisel tarzı tamamlayan bir aksesuar olarak tercih edilir. Lizay Pırlanta'nın altın yüzük koleksiyonunda hem modern hem de klasik tarzlarda birçok farklı tasarım bulabilirsiniz. Sade şıklık arayanlar için olduğu kadar gösterişli ve taşlı tasarımları sevenler için de seçenekler mevcuttur. Lizay Pırlanta'nın kaliteli işçiliği sayesinde bu yüzükler uzun süre kullanılabilir, değerini korur.

Altın Yüzük Modelleri

Altın yüzükler, farklı tasarımlarıyla şıklığı ve stil sahibi bir görünümü tamamlayan takılardır. Yüzük modelleri altın baget, tektaş, trend, beştaş, renkli taşlı yüzükler olmak üzere birçok çeşitte bulunur. Lizay Pırlanta'nın geniş altın yüzük koleksiyonunda, her zevke ve tarza uygun altın yüzük modelleri bulmak mümkündür. Bu yüzükler, altının doğal parlaklığı sayesinde hem modern hem de klasik kombinlere uyum sağlar.

Altın Baget Yüzük

Keskin köşeleri, düz hatlarıyla dikkat çeken altın baget yüzük, dikdörtgen veya kare şeklindeki pırlantalar sayesinde modern görünüme kavuşur. Bu özelliği sayesinde hem şık hem de göz alıcı bir seçenektir. Klasik ve modern tarzları bir araya getiren baget yüzükler zarif, minimalist tasarımlarıyla her zevke hitap eder. Hem günlük hayatta şık bir tamamlayıcı parça olarak kullanılabilir, hem de özel günlerde göz kamaştırıcı görünüm sunar.

Altın Tektaş Yüzük

Altın tektaş yüzükler, sadeliğin şıklığını yansıtır. Genellikle evlilik tekliflerinde tercih edilen bu yüzükler, tek bir pırlanta ile süslenmiştir. Altın tektaş yüzük sadakati, sevgiyi simgeler. Zamana uygun tasarımı sayesinde her zaman popülerliğini koruyan tektaş yüzükler, sadeliği sevenler için ideal seçenektir. Ayrıca çeşitli altın renkleri ve pırlanta büyüklüklerindeki seçenekleriyle bu yüzükler her çiftin hayalindeki tasarımı bulmasına olanak sağlar.

Altın Trend Yüzük

Altın trend yüzükler günümüz modasını takip eden farklı tasarımlara sahiptir. Seçenekler arasında sade, zarif tasarımların yanı sıra göze çarpan, benzersiz tasarımlar da bulunur. Bu yüzüklerde geometrik şekiller, farklı yüzeyler, dikkat çekici detaylar sıklıkla kullanılır. Hem günlük hayatta rahatlıkla takılabilen hem de özel günlerde şıklığı tamamlayan yüzükler, her tarza uygun seçenekler sunar. Modayı takip eden kadınlar, altın trend yüzük ile kendi tarzlarını yansıtabilirler.

Altın Beştaş Yüzük

Beştaş altın yüzükler, beş tane pırlanta taşının bir arada kullanıldığı bir yüzük modelidir. Altın beştaş yüzük üzerindeki pırlanta taşlar sayesinde çok parlak, dikkat çekicidir. Evlilik yıldönümleri gibi özel günlerde, çiftlerin birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılık, genellikle bu tür hediyelerle ifade edilir. Beş taşın sembolik anlamlarının genellikle aşk, sadakat, arkadaşlık, güven, saygı olarak yorumlanması bu yüzükleri daha anlamlı kılar.

Altın Renkli Taşlı Yüzük

Altın renkli taşlı yüzük altın renginin güzelliği, renkli taşların canlılığının bir arada olduğu yüzüklerdir. Safir, zümrüt gibi değerli taşlarla süslenen bu yüzükler, şık ve günlük kullanıma uygun aksesuardır. Bu yüzüklerle tarzınıza farklılık katabilir, dikkat çekici görünüm elde edebilirsiniz. Kendi tarzınızı yansıtan özel bir yüzük arayışındaysanız bu tür yüzükler genellikle kişiselleştirilebilir veya tamamen size özel olarak tasarlanabilir.

Altın Yüzük Bakımı

Altın yüzükler güzellikleri, değerli olmaları nedeniyle sıkça tercih edilen takılardır. Altın yüzüklerin uzun yıllar dayanabilmesi için bakımları ihmal edilmemelidir. Altın, dayanıklı bir metal olsa da günlük hayattaki etkilerden dolayı çizilebilir veya matlaşabilir. Bu nedenle altın yüzüğünüzün ilk günkü gibi kalması için bazı basit temizlik yöntemlerini uygulamanız önerilir. Bu bakım önerileri şunlardır:

  • Altın yüzüklerinizi düzenli olarak temizlemek çok önemlidir. Parfüm, makyaj veya sabun gibi ürünler yüzüğün yüzeyinde birikebilir, parlaklığını azaltabilir. Yüzüğünüzü temizlemek için ılık su ve az miktarda sabun kullanabilirsiniz. Yüzüğü bu karışımda beklettikten sonra yumuşak bir fırça ile nazikçe fırçalayıp durulayabilirsiniz. Son olarak yumuşak bir bezle kurulayarak yüzüğünüzün ilk günkü gibi parlamasını sağlayabilirsiniz.

  • Altın yüzüklerinizi saklarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Farklı yüzükler birbirine sürtüldüğünde çizilebilir. Yüzüklerinizi zarar görmemesi için ayrı ayrı saklamanız önerilir. Ayrıca altın yüzükler kimyasallardan etkilenir. Temizlik ürünleri, klorlu su veya parfüm gibi maddeler yüzüğün rengini bozabilir. Bu yüzden temizlik yaparken veya banyo yaparken yüzüğü çıkarmak önemlidir.

  • Deniz suyunda veya havuzda altın yüzük takmak, yüzüğe zarar verebilir. Ayrıca yüzme veya spor yaparken yüzüğünüzü çıkarmak da çizilmesini veya kaybolmasını önler. Eğer denize veya havuza girerken yüzüğünüzü çıkarmayı unuttuysanız sudan çıktıktan sonra yüzüğü tatlı suyla iyice durulayıp yumuşak bir bezle kurulayarak zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Doğru bakım ve dikkatli kullanma, altın yüzüklerin ilk günkü parlaklığını ve güzelliğini uzun yıllar boyunca korumasını sağlar. Bu sayede altın yüzüğünüz size uzun yıllar boyunca eşlik edecek değerli bir parça olarak kalır. Altın bir yüzük arayışındaysanız ve hem tarzınızı tamamlayacak hem de özel anlarınızı hatırlatacak bir parça istiyorsanız Lizay Pırlanta'nın birbirinden farklı altın yüzük tasarımlarını inceleyebilirsiniz.

Altın Yüzük Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Altının ayarı (14 ayar, 18 ayar, 22 ayar) önemlidir. Tasarım, parmak yapısına uyumu ve taşların kalitesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, bakım ve temizlik gereksinimlerini unutmamak gerekir.
Altın Yüzüklerde Hangi Altın Rengi Daha Şık Durur?
Sarı, beyaz ve rose altın seçenekleri vardır. Sarı altın klasik, beyaz altın modern, rose altın ise romantik bir etki yaratır. Ten renginize uyumlu olan altın rengi daha hoş bir görünüm sağlar.
Altın Yüzükler Nasıl Kombinlenir?
Sade tasarımlar şık bir kombin oluşturur. İnce altın bilezikler ve pırlanta küpelerle uyum sağlar. Farklı renk altınları birleştirerek zarif kontrastlar yaratabilirsiniz.
Altın Yüzükler Neden Zarif Bir Tercih Olarak Görülür?
Altın yüzükler, şık, kaliteli ve dayanıklıdır. Parlaklığı ve lüks görünümü, onları zarif bir seçenek yapar. Hem günlük kullanım hem de özel günler için uygundur.
Altın Yüzükler Hangi Stil Sahiplerine Hitap Eder?
Altın yüzükler, her stile hitap eder. Klasik tarz için sarı altın, modern tarz için beyaz altın, romantik stil için rose altın tercih edilebilir. Farklı tasarımlar her yaştan kişiye hitap eder.
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