Altın Desenli Tesbih
Ürün Kodu : T017313
%0
137.360 TL
137.360 TL
PEŞİN FİYATINA 45.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Desenli Tespih T10413
Altın, 14 Ayar, 13,33 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce işlenen motifleriyle dikkat çeken bu tesbih, geleneksel detayları zarif bir şekilde yansıtıyor. Altının doğal ışıltısı desenlerin estetik görünümünü ön plana çıkarırken, tasarıma seçkin bir hava katıyor. Zamansız şıklığı detaylarında hissettiren özel bir yorum.
Altın Desenli Tesbih
PEŞİN FİYATINA 45.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
137.360 TL
137.360 TL
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