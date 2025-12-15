0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9413 Beyaz Altın, 8 Ayar, 0.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern hayatın dinamizmine uyum sağlayan bu naif pırlanta tektaş küpeler, zamansız bir estetik anlayışıyla yeniden yorumlandı. Hafif ve konforlu yapısı sayesinde varlığını unuttururken, ışıltısıyla kendisini her an hissettiren bu tasarım, doğal güzelliğinizi ön plana çıkarıyor. Kendinizi her gün özel ve parıltılı hissetmeniz için özenle tasarlandı.