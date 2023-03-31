2.06 Karat Pırlanta Safir Bileklik T935 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.75 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.73 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.33 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist çizgilerle tasarlanmış, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan Lizay Pırlanta markasının pırlanta safir bilekliği ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, zarif bir görünüm sunarken aynı zamanda göz alıcı bir parıltıya sahip olmanızı sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu benzersiz bilekliği tercih edebilirsiniz.