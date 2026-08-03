Altın Tasarım Çift Alyans
Ürün Kodu : M268420-M268419
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%0
30.532 TL
30.532 TL
PEŞİN FİYATINA 10.177 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Çift Alyans T10657
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 2.90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ortak bir tarz arayan çiftler için tasarlanan Altın Tasarım Çift Alyans, altının zarafetiyle ışıldıyor. Dayanıklı kalitesiyle en özel anlarınıza unutulmaz bir dokunuş katın.
Altın Tasarım Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 10.177 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.532 TL
30.532 TL
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