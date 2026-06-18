0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük T10450 Altın, 8 Ayar, 1.47 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.29 Karat

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.18 Karat

Renk: H

Berraklık : VS

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kontrastın en şık halini taşıyan bu yüzük, iki farklı dünyanın kusursuz uyumunu yansıtıyor. Pırlantaların canlı ışıltısı ile siyah taşın derin tonu birbirini tamamlayarak göz alıcı bir denge oluşturuyor. Klasik çizgilere sahip olsa da sıradan görünmekten uzak bir karakter taşıyor. Karşıtlıkların yarattığı uyum her zaman etkileyicidir.