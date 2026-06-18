0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DSR1164
%0
22.944 TL
22.944 TL
PEŞİN FİYATINA 7.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük T10450
Altın, 8 Ayar, 1.47 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.29 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: H
Berraklık : VS
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kontrastın en şık halini taşıyan bu yüzük, iki farklı dünyanın kusursuz uyumunu yansıtıyor. Pırlantaların canlı ışıltısı ile siyah taşın derin tonu birbirini tamamlayarak göz alıcı bir denge oluşturuyor. Klasik çizgilere sahip olsa da sıradan görünmekten uzak bir karakter taşıyor. Karşıtlıkların yarattığı uyum her zaman etkileyicidir.
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
22.944 TL
22.944 TL
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