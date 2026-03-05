Altın Taşlı Zincir Trend Kolye T9510 Altın, 14 Ayar, 1,61 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern çizgilerin asil bir ifadesi olan bu altın taşlı zincir kolye, trend tasarımları sevenler için özel olarak hazırlandı. Sarı altının sıcak dokusu, bağlantılar arasına ustalıkla yerleştirilmiş ışıltılı taşlarla buluşarak boynunuzda süzülen bir ışık yolu oluşturuyor. Hem günlük şıklığınızı sofistike bir dokunuşla tamamlamak hem de kendinizi şımartmak için mükemmel bir parça.