Altın İnce Halka Küpe T1977 Altın, 14 Ayar, 4.20 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın halka küpe, zarif inceliklerle estetik bir işbirliği sunar. Bu şık aksesuar, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve tarzınızı tamamen değiştirecektir. Altın halka küpe, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek, her anınızda size eşlik edecek bir parçadır. Sizi daha çekici ve güvenli hissettirecek olan bu küpe, herkesin dikkatini çekecektir. Estetik bir işbirliği ile tasarlanan altın halka küpe, tarzınızı yansıtmanız için mükemmel bir seçenektir.