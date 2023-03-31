6.62 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3482 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.51 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.72 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 5.90 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın modern ve zarif tasarımıyla öne çıkan pırlantalı yakut yüzük, göz alıcı bir şıklık sunuyor. Bu eşsiz parça, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve özgün tasarımıyla birleşerek, her kadının hayallerini süsleyen bir mücevher haline geliyor. Siz de bu benzersiz yüzüğü keşfederek, tarzınızı tamamlayacak bir parçaya sahip olabilirsiniz.