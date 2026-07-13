Altın Deniz Kabuğu Halhal
Ürün Kodu : H001473
%0
18.904 TL
18.904 TL
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Deniz Kabuğu Halhal T10525
14 Ayar, Altın, 1.73 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın özgür ruhu, sıcak tonların ışıltılı estetiğiyle yeniden hayat buluyor. Zarafetle işlenen deniz temalı figürler tasarıma ferah ve samimi bir hava katarken, ince işçilik zamansız bir şıklık sunuyor. Yaz enerjisini stiline taşımak isteyenler için büyüleyici bir dokunuş.
Altın Deniz Kabuğu Halhal
PEŞİN FİYATINA 6.301 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.904 TL
18.904 TL
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