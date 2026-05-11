Altın Denizatı Kolye T10052 Altın, 14 Ayar, 1,56 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Denizin özgür ruhundan ilham alan denizatı figürü, bu kolyede zarif detaylarla hayat buluyor. Sembolik tasarımı sayesinde hem anlamlı hem de şık bir görünüm sunar. Yaz enerjisini ve özgürlüğü stilinde taşımak isteyenler için özel olarak tasarlanmıştır.