Altın Kırmızı Pembe Mineli Kalp Yüzük T9879 Altın, 14 Ayar, 2,8 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tutkunun rengi kırmızı ve sevginin tonu pembe, bu kalp formunda unutulmaz bir aşk hikayesi anlatıyor. Altının sıcak kucağında birleşen bu renkler, duygularını cesurca sergilemek isteyenler için tasarlandı. Her bakışta sevginin sıcaklığını hissettiren, romantik ve modern deneyim.