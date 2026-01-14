0,15 Karat Pırlanta Baget Kolye T9464 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.25 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boynunuzun tam ortasında parlayan bu tekil ama güçlü baget pırlanta, duru bir zarafetin en net ifadesi. Taşın berraklığı ve altının sıcak tonu arasındaki uyum, minimalist şıklığı lüksün doruklarına taşıyor. Her kıyafete sofistike bir dokunuş ekleyen bu kolye, gücün sessizliğini sevenler için tasarlandı.