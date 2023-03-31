Sevgililer Gününde Lizay Pırlanta İle Aşkınızı Tazeleyin

14 Şubat Sevgililer Günü, her sene ülkemizde ve tüm dünyada çiftlerin heyecanla beklediği bir gündür. Çiftlerin birbirine hediyeler aldığı, romantik mesajlar yolladığı ve sevgilerini kutladığı bu özel gün için en ışıltılı ve en nadide ürünleri Lizay Pırlanta’da bulabilir, aşkınıza özel bir 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi seçebilirsiniz.

Sevgililer Gününün Hikayesi Nedir?

Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nün hikayesi, günümüzde uyandırdığı anlam kadar aşk dolu ve romantik değildir. Rivayete göre; milattan sonra üçüncü yüzyılda Roma İmparatoru II.Claudius, evliliğin askerlerin savaşma hırsını düşürdüğü gerekçesiyle askerlere evlenmelerini yasaklamıştı. Aziz Valentine ise Claudius’un bu yasağına rağmen gizli bir şekilde askerlerin evlilik törenlerini düzenledi. Aziz Valentine’in gizlice nikah kıydığını öğrenen Claudius ise bir 14 Şubat günü, Aziz Valentine’i idam etti. Roma Katolik Kilisesi ise bugünün anısına 14 Şubat’ı sevgililere adadı. 14 Şubat, tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Bu sene Sevgililer Günü ne zaman diye merak ediyorsanız 2025 yılında Sevgililer Günü, cuma gününe denk geliyor. Bu özel gün için sevgilinize nasıl bir sürpriz yapacağınızı düşünebilir, aşkınızı tazeleyecek en romantik Sevgililer Günü hediyeleri ile gününüzü kutlayabilirsiniz.

Sevgililer Gününde En Çok Tercih Edilen Hediyeler

Sevgililer Günü için herkes sevdiğine en özel, en unutulmaz hediyeyi almak ister. Ancak günler yaklaştıkça hediye seçimi zorlaşır. Sevgililer Günü hediye önerisi listelerinin en başında hep aksesuar ve mücevherler vardır. Küpe, bileklik, yüzük, kolye gibi takılar hem kadın hem de erkek için en güzel hediye seçenekleri arasında yer alır. Doğum günü, yeni yıl ya da Sevgililer Günü gibi özel günlerde alınan hediyeler, çiftlerde özel bir yere sahip olur. Pek çok insan, özel bir günde sevgilisinin verdiği hediyeleri, bu hediyelere iliştirilen romantik notları hatta hediye paketlerini bile romantik bir anı olarak yıllar boyunca saklar. Sevgilinize yıllar boyunca saklamaya değecek, aradan uzun zaman geçse de değerinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek özel bir hediye vermek istiyorsanız Lizay Pırlanta’da kadınlar ve erkekler için en özel hediye seçeneklerini bir arada bulabilirsiniz.

14 Şubat Sevgililer Günü İçin Işıltılı Hediyeler

Sevgililer Günü hediyesi kadın için pırlanta baget yüzük, kolye, küpe ya da set modelleri olabilir. Kadınlar için ayrıca elmas, safir ve yakut gibi değerli taşlardan oluşan, göz alıcı ve ışıl ışıl takı seti modellerini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, sevgilinizin hem gündelik hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabileceği zamansız bir tektaş pırlanta küpe her zaman için en iyi hediye seçeneklerinden biridir. Yakın zamanda bir evlilik söz konusuysa düğünde sevgilinizin gelinlikle birlikte kullanabileceği bir pırlanta düğün seti sevgilinizi çok mutlu edebilir. Daha sade bir hediye tercih etmek istiyorsanız harf kolye seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Kendi adınızın baş harfini taşıyan bir harf kolyeyi sevgiliniz boynundan çıkarmayı istemeyecektir. Ayrıca ucunda çeşitli semboller bulunan kolye uçları da gündelik kullanımlar için son derece uygun bir hediye seçeneği olabilir. Kolye ucunda; kar tanesi, çiçek, kelebek, yıldız, damla, göz gibi semboller bulunan kolyeleri inceleyebilirsiniz. Küpe ya da kolye uçlarında kalp simgesi bulunan ürünleri tercih ederek Sevgililer Günü’nün anlamına yakışacak son derece özel bir hediye satın alabilirsiniz.

Değeri ve şıklığıyla göz kamaştıran bir hediye için elmas ürünler uygun bir seçim olabilir. Elmas kolye, küpe ve yüzük modelleri, yıllar boyunca kullanılabilecek, zamansız ve son derece şık aksesuarlardır. Sevgililer Günü hediyesi erkek için deri bileklik modelleri, taşlı yüzükler ve zincir kolyeler uygun bir seçim olabilir. Spor bir stile sahip olan erkekler için deri bileklik ve zincirler tercih edilebilir. Daha klasik bir stili benimseyen erkekler için ise taşlı erkek yüzük modelleri en iyi erkek hediye seçenekleri arasında yer alır. Sevgilinizin tarzına ve kullanımına en uygun bileklik, yüzük, küpe ve kolye seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Adeta aşkınızın bir yansıması, bir simgesi olacak, yıllar boyu saklanabilecek en özel hediye seçeneklerini Lizay Pırlanta ürünleri arasında bulabilirsiniz.

Sevgililer Gününde Hediyenize Eşlik Edecek Mesajlar ve Notlar

14 Şubat’ta sevgilinize vereceğiniz hediye kadar bu hediyelerin paketlerine iliştireceğiniz Sevgililer Günü notu da son derece önemlidir. Hediye kadar hediyenizin sunumuna da önem vererek sevgilinizi şımartabilirsiniz. 14 Şubat’ta sevdiğinize romantik Sevgililer Günü mesajları gönderebilirsiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ile güne başladıktan sonra romantik hediyenizle bu günü unutulmaz kılabilirsiniz. Örneğin; güne “Sevgililer günü, bugün ve seninle her gün… Aşkımız daim olsun… Seni seviyorum.” ya da “Seni her gün daha çok seviyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım…” yazan bir Sevgililer Günü mesajı ile başlayabilirsiniz.

Sevgilinize şık bir pırlanta hediye ediyorsanız “Sevgilim, hayatıma kattığın ışıltı için teşekkür ederim…” ya da “Hayatıma saçtığın ışık için teşekkür ederim.” gibi bir Sevgililer Günü notunu hediye paketinin içine ekleyebilirsiniz.

Sevgililer Günü’nde sevgiliniz için özel, değerli ve unutulmaz bir hediye satın almak istiyorsanız Lizay Pırlanta kadın ve erkek ürünlerini inceleyebilir ve dilediğiniz ürüne Lizay Pırlanta güvencesiyle hemen sahip olabilirsiniz.