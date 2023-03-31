Sevgililer Günü Hediyesi

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Ürün Kodu : DR182421
0.30 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
33.490 TL
33.490 TL
Ürün Kodu : DR182340
0.40 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
41.490 TL
41.490 TL
Ürün Kodu : DR182585
0.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
52.490 TL
52.490 TL
Ürün Kodu : DE31460
0.30 Karat Pırlanta Baget Küpe
34.296 TL
34.296 TL
Ürün Kodu : R128768
Altın Baget Tamtur
20.876 TL
20.876 TL
Ürün Kodu : DR100601
0.12 Karat Pırlanta Baget Yüzük
26.256 TL
26.256 TL
Ürün Kodu : DN57359
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye
24.648 TL
24.648 TL
Ürün Kodu : DE06639
0.15 Karat Pırlanta Taşlı Yuvarlak Küpe
27.792 TL
27.792 TL
Ürün Kodu : DR107395
0.21 Karat Pırlanta Efektli Taşlı Yüzük
24.312 TL
24.312 TL
Ürün Kodu : DR148868
0.25 Karat Pırlanta Damla Yüzük
26.232 TL
26.232 TL
Ürün Kodu : DR127605
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.624 TL
24.624 TL
Ürün Kodu : DE21960
0.20 Karat Pırlanta Baget Küpe
26.544 TL
26.544 TL
Ürün Kodu : DR80580
1.86 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.888 TL
24.888 TL
Ürün Kodu : DR67177
1.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
25.320 TL
25.320 TL
Ürün Kodu : DR133271
0.28 Karat Ametist Baget Yüzük
24.840 TL
24.840 TL
Ürün Kodu : DR71900
1.33 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
24.960 TL
24.960 TL
Ürün Kodu : DR89359
0.13 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.848 TL
25.848 TL
Ürün Kodu : DE31447
0.16 Karat Pırlanta Trend Küpe
23.784 TL
23.784 TL
Ürün Kodu : DR110377
2.63 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
24.816 TL
24.816 TL
Ürün Kodu : DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
23.160 TL
23.160 TL
Ürün Kodu : DN51179
0.69 Karat Pırlanta Yakut Sonsuzluk Kolye
26.280 TL
26.280 TL
Ürün Kodu : DB09511
0.06 Karat Pırlanta Kalpli Şans Bileklik
23.328 TL
23.328 TL
Ürün Kodu : DE31050
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe
23.376 TL
23.376 TL
Ürün Kodu : DR129498
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
25.392 TL
25.392 TL
Ürün Kodu : DN47025
1.54 Karat Pırlanta Yakut Kolye
24.720 TL
24.720 TL
Ürün Kodu : DN57255
0.44 Karat Pırlanta Safir Kolye
26.016 TL
26.016 TL
Ürün Kodu : DN56976
0.18 Karat Pırlanta Fiyonk Kolye
23.016 TL
23.016 TL
Ürün Kodu : DN63548
0.10 Karat Pırlanta Sonsuzluk Kolye
22.968 TL
22.968 TL
Ürün Kodu : DE33447
0.12 Karat Pırlanta Trend Küpe
27.072 TL
27.072 TL
Ürün Kodu : DR164506
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük
27.624 TL
27.624 TL
Ürün Kodu : DR156185
0.43 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
25.320 TL
25.320 TL
Ürün Kodu : DE34652
0.28 Karat Pırlanta Damla Trend Küpe
24.888 TL
24.888 TL
Ürün Kodu : DN60632
0.59 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
24.552 TL
24.552 TL
Ürün Kodu : DR171614
1.30 Karat Pırlanta Fancy Yüzük
24.576 TL
24.576 TL
Ürün Kodu : R095047
Altın Çiçek Yüzük
20.468 TL
20.468 TL
Ürün Kodu : E1119264
Altın Pullu Küpe
19.924 TL
19.924 TL
Ürün Kodu : E151437
Altın Zincir Halka Küpe
18.564 TL
18.564 TL
Ürün Kodu : N098549
Altın Papyonlu Kedi Kolye
21.692 TL
21.692 TL
Ürün Kodu : N080290
Altın Çift Kalp Kolye
17.816 TL
17.816 TL
Ürün Kodu : N098487
Altın Yunus Kolye
22.236 TL
22.236 TL
Ürün Kodu : N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
Ürün Kodu : N098490
Altın At Kolye
19.720 TL
19.720 TL
Ürün Kodu : N101725
Altın Kilit Kalp Kolye
20.876 TL
20.876 TL
Ürün Kodu : B240430
Altın Sıra Nazar Boncuklu Bileklik
19.924 TL
19.924 TL
Ürün Kodu : N133925
Altın Gökyüzü Kolye
21.760 TL
21.760 TL
Ürün Kodu : N167730
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye
21.284 TL
21.284 TL
Ürün Kodu : N160888
Altın Kalpli Göz Kolye
20.468 TL
20.468 TL
Ürün Kodu : R092160
Altın Yıldız Taşlı Yüzük
20.740 TL
20.740 TL
Ürün Kodu : N151944
Altın Güneş Ay Kolye
21.012 TL
21.012 TL
Ürün Kodu : E1119132
Altın Üçgen Detaylı Küpe
18.904 TL
18.904 TL
Ürün Kodu : B230999
Altın Çift Zincirli Yıldız Bileklik
17.816 TL
17.816 TL
Ürün Kodu : N137980
Altın Baget Kolye
18.360 TL
18.360 TL
Ürün Kodu : SM02424
Altın Taşlı Kare Şahmeran Bileklik
21.284 TL
21.284 TL
Ürün Kodu : N080953
Altın Baget Çiçek Kolye
19.720 TL
19.720 TL
Ürün Kodu : B246486
Altın Şans Trend Bileklik
19.040 TL
19.040 TL
Ürün Kodu : N078930
Altın Balık Kolye
19.176 TL
19.176 TL
Ürün Kodu : E148284
Altın İki Renk Halka Küpe
19.516 TL
19.516 TL
Ürün Kodu : E168506
Altın Burgu Halka Küpe
18.632 TL
18.632 TL
Ürün Kodu : SM00915
Altın Yıldız Şahmeran Bileklik
19.040 TL
19.040 TL
Ürün Kodu : SM00911
Altın Kare Şahmeran Bileklik
21.692 TL
21.692 TL
Ürün Kodu : N131373
Altın Baget Taşlı Yıldız Kolye
20.400 TL
20.400 TL
Ürün Kodu : N151870
Altın Klasik Yonca Kolye
21.284 TL
21.284 TL
Ürün Kodu : N134551
Altın İki Renk Çift Kalp Kolye
20.196 TL
20.196 TL
Ürün Kodu : E1134587
Altın Taşlı Üçgen Küpe
20.400 TL
20.400 TL
Ürün Kodu : N071197
Altın İkili Baget Kolye
11.288 TL
11.288 TL
Ürün Kodu : B231002
Altın Çift Zincir Damla Bileklik
14.688 TL
14.688 TL
Ürün Kodu : R137246
Altın Yeşil Markiz Taşlı Yüzük
11.696 TL
11.696 TL
Ürün Kodu : E168276
Altın Damla Baget Küpe
12.580 TL
12.580 TL
Ürün Kodu : R098522
Altın Yeşil Baget Yüzük
15.844 TL
15.844 TL
Ürün Kodu : B273942
Altın Sallantılı Zincir Bileklik
46.104 TL
46.104 TL
Ürün Kodu : E153704
Altın Baget Küpe
15.368 TL
15.368 TL
Ürün Kodu : N093298
Altın Tektaş Kolye
12.172 TL
12.172 TL
Ürün Kodu : N154403
Altın Üç İncili Kolye
12.784 TL
12.784 TL
Ürün Kodu : N087150
Altın Sonsuzluk ve Kalp Kolye
10.744 TL
10.744 TL
Ürün Kodu : N058563
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye
17.068 TL
17.068 TL
Ürün Kodu : SM00913
Altın Güneş Şahmeran Bileklik
25.704 TL
25.704 TL
Ürün Kodu : E1137752
Altın Kuzey Yıldızı Küpe
32.096 TL
32.096 TL
Ürün Kodu : N079000
Altın Yelken Kolye
15.844 TL
15.844 TL
Ürün Kodu : R080899
Altın Gül Yüzük
19.516 TL
19.516 TL
Ürün Kodu : R138392
Altın Trend Taşlı Kalp Yüzük
17.068 TL
17.068 TL
Ürün Kodu : B332822
Altın Nazar Boncuklu Kalp Bileklik
44.268 TL
44.268 TL
Ürün Kodu : N088989
Altın Baget Klasik Kolye
9.452 TL
9.452 TL
Ürün Kodu : N082209
Altın Minimal Kalp Kolye
12.172 TL
12.172 TL
Ürün Kodu : N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
13.668 TL
13.668 TL
Ürün Kodu : B343543
Altın Trend Çiçek Bileklik
19.121 TL
19.121 TL
Ürün Kodu : E150118
Altın Kare Küçük Baget Küpe
10.744 TL
10.744 TL
Ürün Kodu : N171695
Altın Sonsuzluk Taşlı Plaka Kolye
24.072 TL
24.072 TL
Ürün Kodu : N089148
Altın Çiçek ve Kar Tanesi Çift Kolye
10.472 TL
10.472 TL
Ürün Kodu : R137896
Altın Taşlı Kalp Yüzük
15.572 TL
15.572 TL
Ürün Kodu : R161109
Altın Baget Taşlı Kalp Yüzük
34.204 TL
34.204 TL
Ürün Kodu : N168081
Altın Taşlı Minimal Kolye
16.252 TL
16.252 TL
Ürün Kodu : B344604
Altın Mineli Kalp Bileklik
10.268 TL
10.268 TL
Ürün Kodu : N171903
Altın Çok Renkli Taşlı Kolye
24.412 TL
24.412 TL
Ürün Kodu : N083246
Altın Deniz Yıldızlı Damla Kolye
20.740 TL
20.740 TL
Ürün Kodu : R114340
Altın Baget Damla Yüzük
20.876 TL
20.876 TL
Ürün Kodu : N064879
Altın Ay Yıldız Dolgulu Kolye
14.416 TL
14.416 TL
Ürün Kodu : N114555
Altın Taşlı Sonsuzluk Kolye
8.160 TL
8.160 TL
Ürün Kodu : R148371
Altın Mor Baget Taşlı Yüzük
9.364 TL
9.364 TL
Ürün Kodu : E142358
Altın Çok Taşlı Baget Küpe
13.532 TL
13.532 TL
Sevgililer Gününde Lizay Pırlanta İle Aşkınızı Tazeleyin
14 Şubat Sevgililer Günü, her sene ülkemizde ve tüm dünyada çiftlerin heyecanla beklediği bir gündür. Çiftlerin birbirine hediyeler aldığı, romantik mesajlar yolladığı ve sevgilerini kutladığı bu özel gün için en ışıltılı ve en nadide ürünleri Lizay Pırlanta’da bulabilir, aşkınıza özel bir 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi seçebilirsiniz.
Sevgililer Gününün Hikayesi Nedir?
Her yıl 14 Şubat’ta kutlanan Sevgililer Günü’nün hikayesi, günümüzde uyandırdığı anlam kadar aşk dolu ve romantik değildir. Rivayete göre; milattan sonra üçüncü yüzyılda Roma İmparatoru II.Claudius, evliliğin askerlerin savaşma hırsını düşürdüğü gerekçesiyle askerlere evlenmelerini yasaklamıştı. Aziz Valentine ise Claudius’un bu yasağına rağmen gizli bir şekilde askerlerin evlilik törenlerini düzenledi. Aziz Valentine’in gizlice nikah kıydığını öğrenen Claudius ise bir 14 Şubat günü, Aziz Valentine’i idam etti. Roma Katolik Kilisesi ise bugünün anısına 14 Şubat’ı sevgililere adadı. 14 Şubat, tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlandı.
Bu sene Sevgililer Günü ne zaman diye merak ediyorsanız 2025 yılında Sevgililer Günü, cuma gününe denk geliyor. Bu özel gün için sevgilinize nasıl bir sürpriz yapacağınızı düşünebilir, aşkınızı tazeleyecek en romantik Sevgililer Günü hediyeleri ile gününüzü kutlayabilirsiniz.
Sevgililer Gününde En Çok Tercih Edilen Hediyeler
Sevgililer Günü için herkes sevdiğine en özel, en unutulmaz hediyeyi almak ister. Ancak günler yaklaştıkça hediye seçimi zorlaşır. Sevgililer Günü hediye önerisi listelerinin en başında hep aksesuar ve mücevherler vardır. Küpe, bileklik, yüzük, kolye gibi takılar hem kadın hem de erkek için en güzel hediye seçenekleri arasında yer alır. Doğum günü, yeni yıl ya da Sevgililer Günü gibi özel günlerde alınan hediyeler, çiftlerde özel bir yere sahip olur. Pek çok insan, özel bir günde sevgilisinin verdiği hediyeleri, bu hediyelere iliştirilen romantik notları hatta hediye paketlerini bile romantik bir anı olarak yıllar boyunca saklar. Sevgilinize yıllar boyunca saklamaya değecek, aradan uzun zaman geçse de değerinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyecek özel bir hediye vermek istiyorsanız Lizay Pırlanta’da kadınlar ve erkekler için en özel hediye seçeneklerini bir arada bulabilirsiniz.
14 Şubat Sevgililer Günü İçin Işıltılı Hediyeler
Sevgililer Günü hediyesi kadın için pırlanta baget yüzük, kolye, küpe ya da set modelleri olabilir. Kadınlar için ayrıca elmas, safir ve yakut gibi değerli taşlardan oluşan, göz alıcı ve ışıl ışıl takı seti modellerini tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra, sevgilinizin hem gündelik hem de özel günlerde rahatlıkla kullanabileceği zamansız bir tektaş pırlanta küpe her zaman için en iyi hediye seçeneklerinden biridir. Yakın zamanda bir evlilik söz konusuysa düğünde sevgilinizin gelinlikle birlikte kullanabileceği bir pırlanta düğün seti sevgilinizi çok mutlu edebilir. Daha sade bir hediye tercih etmek istiyorsanız harf kolye seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Kendi adınızın baş harfini taşıyan bir harf kolyeyi sevgiliniz boynundan çıkarmayı istemeyecektir. Ayrıca ucunda çeşitli semboller bulunan kolye uçları da gündelik kullanımlar için son derece uygun bir hediye seçeneği olabilir. Kolye ucunda; kar tanesi, çiçek, kelebek, yıldız, damla, göz gibi semboller bulunan kolyeleri inceleyebilirsiniz. Küpe ya da kolye uçlarında kalp simgesi bulunan ürünleri tercih ederek Sevgililer Günü’nün anlamına yakışacak son derece özel bir hediye satın alabilirsiniz.
Değeri ve şıklığıyla göz kamaştıran bir hediye için elmas ürünler uygun bir seçim olabilir. Elmas kolye, küpe ve yüzük modelleri, yıllar boyunca kullanılabilecek, zamansız ve son derece şık aksesuarlardır. Sevgililer Günü hediyesi erkek için deri bileklik modelleri, taşlı yüzükler ve zincir kolyeler uygun bir seçim olabilir. Spor bir stile sahip olan erkekler için deri bileklik ve zincirler tercih edilebilir. Daha klasik bir stili benimseyen erkekler için ise taşlı erkek yüzük modelleri en iyi erkek hediye seçenekleri arasında yer alır. Sevgilinizin tarzına ve kullanımına en uygun bileklik, yüzük, küpe ve kolye seçeneklerini inceleyebilirsiniz. Adeta aşkınızın bir yansıması, bir simgesi olacak, yıllar boyu saklanabilecek en özel hediye seçeneklerini Lizay Pırlanta ürünleri arasında bulabilirsiniz.
Sevgililer Gününde Hediyenize Eşlik Edecek Mesajlar ve Notlar
14 Şubat’ta sevgilinize vereceğiniz hediye kadar bu hediyelerin paketlerine iliştireceğiniz Sevgililer Günü notu da son derece önemlidir. Hediye kadar hediyenizin sunumuna da önem vererek sevgilinizi şımartabilirsiniz. 14 Şubat’ta sevdiğinize romantik Sevgililer Günü mesajları gönderebilirsiniz. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ile güne başladıktan sonra romantik hediyenizle bu günü unutulmaz kılabilirsiniz. Örneğin; güne “Sevgililer günü, bugün ve seninle her gün… Aşkımız daim olsun… Seni seviyorum.” ya da “Seni her gün daha çok seviyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım…” yazan bir Sevgililer Günü mesajı ile başlayabilirsiniz.
Sevgilinize şık bir pırlanta hediye ediyorsanız “Sevgilim, hayatıma kattığın ışıltı için teşekkür ederim…” ya da “Hayatıma saçtığın ışık için teşekkür ederim.” gibi bir Sevgililer Günü notunu hediye paketinin içine ekleyebilirsiniz.
Sevgililer Günü’nde sevgiliniz için özel, değerli ve unutulmaz bir hediye satın almak istiyorsanız Lizay Pırlanta kadın ve erkek ürünlerini inceleyebilir ve dilediğiniz ürüne Lizay Pırlanta güvencesiyle hemen sahip olabilirsiniz.
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