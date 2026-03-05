Altın Anne Sevgisi Kolye T9524 Altın, 8 Ayar, 2,27 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Dünyanın en saf duygularından biri, altının sıcak ışıltısında hayat buluyor. Bu zarif tasarım, anne ile çocuk arasındaki kopması imkansız bağı, estetik hatlarla boynunuza taşıyor. Hem kendinizi şımartmak hem de hayatınızın en değerli varlığına duyduğunuz minneti ifade etmek için zamansız bir tercih. Her bakışta sevgiyi fısıldayan, asil bir yadigâr.