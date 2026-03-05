Altın Anne Sevgisi Kolye
Ürün Kodu : N118293
%0
14.688 TL
14.688 TL
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Anne Sevgisi Kolye T9524
Altın, 8 Ayar, 2,27 gr
Zincir boyu: 42 cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dünyanın en saf duygularından biri, altının sıcak ışıltısında hayat buluyor. Bu zarif tasarım, anne ile çocuk arasındaki kopması imkansız bağı, estetik hatlarla boynunuza taşıyor. Hem kendinizi şımartmak hem de hayatınızın en değerli varlığına duyduğunuz minneti ifade etmek için zamansız bir tercih. Her bakışta sevgiyi fısıldayan, asil bir yadigâr.
Altın Anne Sevgisi Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.27 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Anne Sevgisi Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Anne Sevgisi Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Parfüm ve kimyasal ürünler altın kolyeye zarar verir mi?
5- Parfüm, deodorant ve kimyasallar altın alaşımıyla reaksiyona girerek yüzey kararmasına ya da matlaşmaya yol açabilir. Takınızı giymeden önce parfümünüzün tamamen kurumasını bekleyin. Yüzme ve banyo sırasında çıkarmak ise alaşım metallerinin uzun vadeli deniz ve klor etkisinden korunmasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Anne Sevgisi Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.688 TL
14.688 TL
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