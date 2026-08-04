Altın İki Renkli Erkek Alyans
Ürün Kodu : DR142620
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%0
143.537 TL
143.537 TL
PEŞİN FİYATINA 47.846 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın İki Renkli Erkek Alyans T10777
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 11.70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Gücünüzü ve zarafetinizi bir arada yansıtın. İki farklı altın tonunun asil uyumuyla şekillenen bu özel tasarım, birlikteliğinizin sağlamlığını simgeliyor.
Altın İki Renkli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 47.846 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
143.537 TL
143.537 TL
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