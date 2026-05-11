Altın Parçalı Trend Kolye T10049 Altın, 14 Ayar, 21,14 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Parçalı formun ritmik akışı, bu kolyeye modern ve dinamik bir karakter kazandırıyor. Altının sıcak ışıltısı, her bir parçanın arasında zarif geçişlerle hareketli bir görünüm oluşturuyor. Günlük stilin güçlü bir tamamlayıcısı olarak sade ama etkileyici bir duruş sergiliyor. Bazen bütünlük, parçaların kusursuz uyumunda saklanır.