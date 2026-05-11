Altın Parçalı Trend Kolye
Ürün Kodu : N175474
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206.788 TL
206.788 TL
PEŞİN FİYATINA 68.929 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Parçalı Trend Kolye T10049
Altın, 14 Ayar, 21,14 gr
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Parçalı formun ritmik akışı, bu kolyeye modern ve dinamik bir karakter kazandırıyor. Altının sıcak ışıltısı, her bir parçanın arasında zarif geçişlerle hareketli bir görünüm oluşturuyor. Günlük stilin güçlü bir tamamlayıcısı olarak sade ama etkileyici bir duruş sergiliyor. Bazen bütünlük, parçaların kusursuz uyumunda saklanır.
Altın Parçalı Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 21,14 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Parçalı Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Parçalı Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Sarı altın mı beyaz altın mı? Seçimi nasıl yapmalı?
5- Tercih kişisel stil ve cilt tonuna bağlıdır. Sıcak cilt tonları (sarı-zeytin altta ton) sarı altını doğal ve çarpıcı hissettirirken soğuk cilt tonlarında beyaz altın daha rafine görünür. Gardırop ağırlıklı olarak siyah-gri-mavi içeriyorsa beyaz altın; kahverengi-krem-yeşil içeriyorsa sarı altın daha kolay kombinlenir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Parçalı Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 68.929 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
206.788 TL
206.788 TL
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