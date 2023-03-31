0.54 Karat Pırlanta Halka Küpe T2244 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay markasının zarif ve estetik tasarımıyla hazırlanan İnce Estetik Güzellik İzleri ile Pırlanta Halka Küpe, şıklığınıza şıklık katacak. Bu muhteşem tasarım, her kadının hayalindeki mükemmel aksesuarı sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu Lizay küpeyi tercih edebilirsiniz.