Altın Büyük Baget Yüzük T102 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.99 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve şık tasarımıyla öne çıkan Altın Baget Yüzük, estetik ifadenizi tamamlamak için mükemmel bir seçenek İnce işçilik ve altın parlaklığıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Lizay kalitesiyle tasarlanan bu yüzüğü hemen keşfedin ve stilinizi tamamlayın.