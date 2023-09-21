2.66 Karat Pırlanta Baget Küpe T4180 Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.53 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.39 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak





Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lüks ve zarafetin birleştiği bir kelepçe olan Pırlanta Baget Küpe, şıklığı ve göz alıcılığıyla dikkat çekiyor. Bu özel tasarım küpeler, yüksek kaliteli pırlantalarla süslenmiş ve her türlü kıyafete mükemmel bir uyum sağlıyor. Sizi etkileyici bir görünüme kavuşturacak bu eşsiz küpeler, her anınızda size lüks ve zarafetin keyfini yaşatacak.