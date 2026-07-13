Altın Ataç Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070596
Grup1
%0
60.248 TL
60.248 TL
PEŞİN FİYATINA 20.083 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Zincir Kolye T10544
14 Ayar, Altın, 5.76 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce ve uzun formların sunduğu zarafet, modern geometrik hatlarla yeniden şekilleniyor. Minimalist yapısı tasarıma hafiflik kazandırırken, katmanlı kullanımlar için de harika bir zemin hazırlıyor. Trendleri yakalayan stiline zarif bir dokunuş.
Altın Ataç Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.083 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.248 TL
60.248 TL
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