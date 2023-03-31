1.16 Karat Pırlanta Baget Küpe T380 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.89 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.60 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget küpe, zarafetle buluşmanın en mükemmel ifadesidir. Bu eşsiz tasarım, size şıklık ve zarafet katarken, pırlantanın parlaklığıyla göz kamaştırır. Sizi her ortamda farklı kılacak olan bu küpe, özel anlarınıza değer katacak. Şimdi, zarafetle buluşmanın tam zamanı!