Altın Balık Trend Kolye T9511 Altın, 14 Ayar, 1,86 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Özgürlüğün, bereketin ve suyun dingin akışının sembolü olan balık figürü, altının sıcak ışıltısıyla stilinize yansıyor. Usta ellerden çıkan zarif hatlar, altının doğal parlaklığıyla birleşerek hareketli ve enerjik bir duruş sergiliyor. Hayatı akışında ve özgürce yaşamayı seven kadınlara hitap eden bu kolye, sevdiklerinize şans dilemenin de en estetik yolu.