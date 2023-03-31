1.72 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3458 Rose Altın, 14 Ayar, 2.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.60 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Yakut Yüzük, özgün şıklık ifadesini taşıyan eşsiz bir mücevherdir. Bu zarif yüzük, baget kesimli yakut taşının büyüleyici parıltısıyla dikkat çeker. Hem klasik hem de modern tarzları bir araya getiren bu yüzük, her anınıza zarafet katmak için tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu benzersiz pırlanta yüzüğü tercih edebilirsiniz.