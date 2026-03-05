0.28 Karat Pırlanta Baget Trend Yüzük T9535 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.21 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,10 Karat

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu tasarım, pırlantanın keskin baget ışıltısını modern ve kavisli bir silüetle buluşturuyor. Beyaz altının asaletini taşıyan bu yüzük, parmaklarınızda adeta bir sanat eseri gibi ışıldarken stilinize fütüristik bir zarafet katıyor. Hem sıra dışı hem de zamansız bir hikaye arayan kadınlar için ustalıkla işlendi.