Altın Baget Bileklik T616 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.20 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Bileklik, estetik mükemmellik ifadesini taşıyan bir takıdır. Bu şık ve zarif bileklik, altının ışıltısıyla birleşen baget kesimli taşlarla süslenmiştir. Estetik açıdan kusursuz bir tasarıma sahip olan Altın Baget Bileklik, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlar. Kendinizi özel hissetmek ve estetik mükemmelliği ifade etmek isterseniz, Altın Baget Bileklik sizin için ideal bir seçim olacaktır.