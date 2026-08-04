2.24 Karat Pırlanta Safir Küpe
Ürün Kodu : DE41417-s
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%0
96.528 TL
96.528 TL
PEŞİN FİYATINA 32.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.24 Karat Pırlanta Safir Küpe T10775
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.35 gr
Taş: Lab Safir
Ağırlık: 1.48 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.76 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işıltıyı yüzünüze taşıyın. Pırlantanın rafine parlaklığı ile safirin huzur veren mavisi, bu özel tasarımda buluşarak zarafetinizi tamamlıyor.
2.24 Karat Pırlanta Safir Küpe
PEŞİN FİYATINA 32.176 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
96.528 TL
96.528 TL
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