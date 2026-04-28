DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

PIRLANTA YARIMTUR YÜZÜK

aaaa.jpg

Filtreler
Filtreler
Kategoriler
Fiyat Aralığı
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE1_NAME }}
{{ FILTERS.VARIANTS.TYPE2_NAME }}
Markalar
Model
{{ FILTER.NAME }}
{{ SELECTED.TEXT }} ×
FİLTRELER
EN YENİ
ÇOK SATAN
ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR187496
0.30 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
33.577 TL
33.577 TL
Sepete Ekle
11.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125215
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.76 Karat Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük
%0
73.392 TL
73.392 TL
Sepete Ekle
24.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195216
0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
86.126 TL
86.126 TL
Sepete Ekle
28.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187494
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
55.572 TL
55.572 TL
Sepete Ekle
18.524 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98044
0.16 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.16 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
27.658 TL
27.658 TL
Sepete Ekle
9.219 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60990
0.32 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.32 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
48.629 TL
48.629 TL
Sepete Ekle
16.210 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR191562
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
33.528 TL
33.528 TL
Sepete Ekle
11.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR191650
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.20 karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
29.635 TL
29.635 TL
Sepete Ekle
9.878 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR195122
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
Yeni
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
71.131 TL
71.131 TL
Sepete Ekle
23.710 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187513
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
27.849 TL
27.849 TL
Sepete Ekle
9.283 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187497
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
28.888 TL
28.888 TL
Sepete Ekle
9.629 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187514
0.40 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
39.076 TL
39.076 TL
Sepete Ekle
13.025 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187517
0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.65 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
58.312 TL
58.312 TL
Sepete Ekle
19.437 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187516
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
70.660 TL
70.660 TL
Sepete Ekle
23.553 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55800
0.10 Karat Pırlanta İki Sıra Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta İki Sıra Yarımtur Yüzük
%0
44.352 TL
44.352 TL
Sepete Ekle
14.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR129498
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.12 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
25.392 TL
25.392 TL
Sepete Ekle
8.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150151
0.13 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.13 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
27.144 TL
27.144 TL
Sepete Ekle
9.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139069
0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
20.304 TL
20.304 TL
Sepete Ekle
6.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151801
0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.17 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
28.104 TL
28.104 TL
Sepete Ekle
9.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR150193
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.25 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
43.032 TL
43.032 TL
Sepete Ekle
14.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151716
0.26 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.26 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
33.408 TL
33.408 TL
Sepete Ekle
11.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158317
0.34 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.34 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
42.288 TL
42.288 TL
Sepete Ekle
14.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98063
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.38 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
39.408 TL
39.408 TL
Sepete Ekle
13.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR158345
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.56 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
60.432 TL
60.432 TL
Sepete Ekle
20.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164549
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.56 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
96.336 TL
96.336 TL
Sepete Ekle
32.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR151203
0.63 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.63 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
69.264 TL
69.264 TL
Sepete Ekle
23.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109853
0.66 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.66 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
65.448 TL
65.448 TL
Sepete Ekle
21.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR139805
0.71 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Monarche
0.71 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
92.448 TL
92.448 TL
Sepete Ekle
30.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163437
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
70.824 TL
70.824 TL
Sepete Ekle
23.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163658
1.00 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.00 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
104.352 TL
104.352 TL
Sepete Ekle
34.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR174875
1.01 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
1.01 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
107.616 TL
107.616 TL
Sepete Ekle
35.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR175623
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
53.160 TL
53.160 TL
Sepete Ekle
17.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164628
0.51 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.51 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
54.096 TL
54.096 TL
Sepete Ekle
18.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187495
0.40 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.40 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
43.169 TL
43.169 TL
Sepete Ekle
14.390 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187493
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.70 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
70.694 TL
70.694 TL
Sepete Ekle
23.565 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187515
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
41.684 TL
41.684 TL
Sepete Ekle
13.895 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR163377
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.50 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
47.280 TL
47.280 TL
Sepete Ekle
15.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122889
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
48.312 TL
48.312 TL
Sepete Ekle
16.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR187512
0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük - Lizay Pırlanta - Grace
0.15 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük
%0
19.906 TL
19.906 TL
Sepete Ekle
6.635 TL x 3 Taksit

Yarımtur pırlanta yüzük modelleri göz alıcı bir şıklığa sahiptir. Stil sahibi kadınlara hitap eden, her tarza kolayca uyum sağlayan yarımtur yüzükler, benzersiz bir ışıltı için doğru tercih olabilir. Siz de şıklığınıza yeni bir boyut kazandıracak olan yarım tur yüzük seçenekleri ile kendinizi şımartabilirsiniz. Eğer bir başkası için hediye bakıyorsanız yarımtur yüzükler ile karşı tarafa verdiğiniz değeri en iyi şekilde gösterebilirsiniz. Farklı karat seçenekleri ile bütçenize uygun ya da geniş model skalasıyla zevkinize hitap eden bir model bulabilirsiniz. Bu yönde çok satan veya en yeni gibi kategori seçeneklerini değerlendirerek seçim kolaylığı elde edebilirsiniz. Pırlanta yarımtur yüzük konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan Lizay Pırlanta, mücevher koleksiyonunuza kalitesiyle ışıltı katabilir.

Yarımtur Pırlanta Yüzük Nedir?

Yarımtur pırlanta yüzük, altın halkanın etrafının elmas pırlanta ile yarım tur olacak şekilde dizayn edilmesidir. Model çeşitliliği bakımından tasarımında hem beyaz hem de yeşil altın kullanılır. Lizay Pırlanta’nın usta tasarımcıları tarafından dizayn edilen yarımtur yüzüklerin ön plana çıkan başlıca özelliği ise zamansız tasarımıdır. Bu sayede aksesuar trendine daima uyum sağlayan yarımtur yüzükler, yenilenen modelleriyle de ayrıca dikkat çeker. Siz de Lizay Pırlanta imzası taşıyan en yeni pırlanta yarımtur yüzük modelleri ile aksesuar trendini yerinde yakalayabilirsiniz. Parlaklığıyla göz kamaştıran modeller, eşsiz tasarımıyla stilinizi tamamlayabilir. Karat, tur sıralaması, tasarımı ve pırlanta kesimi bakımından çeşitlilik sunan yüzük seçenekleri arasından tarzınıza hitap eden modele kolayca ulaşabilirsiniz. Farklı zevklere, amaçlara ve bütçelere hitap eden seçenekler, Lizay Pırlanta ayrıcalıkları ile sizinle buluşur.

Yarımtur Pırlanta Yüzük Modelleri Nelerdir?

Yarım tur pırlanta yüzük modelleri pek çok detaya göre farklılık gösterir. Pırlantanın karatı, tur sırası ve altın seçimi bu hususta ilk sıralarda yer alır. Aynı zamanda elmas pırlantanın kesim ve işlenme yöntemi de model çeşitliliğine sebeptir. Dilerseniz modeller arasında seçim yaparken detaylı bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Böylelikle sizin için en uygun modelin hangisi olduğuna daha kolay karar verirsiniz. Gösterişi ile ön plana çıkan modellerden, sadeliği ile dikkat çeken seçeneklere kadar pek çok alternatif mevcuttur. Ayıca Lizay Pırlanta’daki pırlanta yarımtur yüzük modelleri şıklığı ve tasarımı ile her kadını etkileyebilir. Örneğin, pırlanta kesimi baget ve damla şeklinde olan modeller, mücevherde modern görünüme önem veren kadınlar tarafından yoğun ilgi görür. Siz de bu modeller arasından dilediğinizi tercih edebilir ve mücevher koleksiyonunuza özgünlük katabilirsiniz.

  • Beyaz Altın Yarımtur Pırlanta Yüzük: Yüzük halkasının beyaz altın kullanarak işlendiği beyaz altın yarımtur pırlanta yüzükler, sadeliği ve zarifliği bir arada sunar. Beyaz altın ile bütünleşen elmas pırlantanın tasarımında gizlenen detaylar ise ayrıca fark yaratır. Kullanımıyla kişilere kendini özel hissettirmesi ile birlikte anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.

  • Yeşil Altın Yarımtur Pırlanta Yüzük: Pek çok kişinin ilgisini çeken altın sarısının ışıltısına sahip olan yeşil altın yarımtur pırlanta yüzük modelleri, göz alıcı detaylarla tasarlanır. Hatta zamansız pırlanta tasarımı ile her zevke hitap eder ve aksesuar trendine pek çok yönden uyum sağlar. Bu sebeple de yıl dönümü gibi özel günler için sık tercih edilen bir yüzük modelidir.

  • Pırlanta Sıralı Yarımtur Yüzük: Elmas pırlantaların halka etrafını yarım tur olacak şekilde iki sıra halinde sarmasıyla tasarlanan pırlanta sıralı yarımtur yüzükler, diğer modellere göre daha lüks bir görünüme sahiptir. Yüzüğün dizaynında iki sıra elmas pırlanta kullanılmasından dolayı fiyatı da diğer modellere göre daha yüksek olabilir. Takı zevkini çeşitlendirmek isteyenlerin özellikle tercih ettiği model, popüler bir aksesuardır.

  • Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük: Yarım tur pırlantanın tamamının baget kesim tekniği ile işlendiği pırlanta baget yarım tur yüzükler, özel günlere şık bir mücevherle eşlik etmek isteyenlere hitap eder. Baget kesimin estetik büyüsü ve dikkat çekici parıltısı, kullanıcılara özgün bir stil kazandırır. Bunun beraberinde baget yüzüklere ilgisi olanların da sık tercih ettiği bir model olarak öne çıkar.

  • Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük: Damla şeklinde kesilen ve işlenen pırlanta ile dizayn edilen pırlanta damla yarımtur yüzük, şıklığı ve özgün tasarımıyla öne çıkar. Hatta oval veya yuvarlak kesim gibi standart pırlantalar yerine daha özel modeller arayanların beklentisine karşılık verir. Eğer siz de kendinizi özel hissedeceğiniz, özgün tasarımlı bir yarımtur pırlanta yüzük arıyorsanız damla kesim modellere göz atabilirsiniz.

Yarımtur Pırlanta Yüzük Fiyatları

Yarım tur pırlanta yüzük fiyatları arasında belirleyici olan başlıca etken, pırlantanın kaç karat olduğudur. Örneğin, 1.22 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük seçenekleri, karatı 0.13 olan modellere göre daha yüksek fiyat aralıklarında sunulur. Bununla birlikte yüzük için kullanılan altının ayarı da fiyatların değişmesinde etkilidir. Altının ayarı arttıkça fiyatlarda da yükselme görülebilir. Eğer fiyata göre bir seçim yapacaksanız artan veya azalan fiyat filtresinden faydalanabilirsiniz. Yarımtur pırlanta yüzük seçiminde müşterilerine çeşitli kolaylıklar sağlayan Lizay Pırlanta, farklı bütçelere uygun pek çok seçenek sunar. Hatta yüzüklerle birlikte setlerini de beğeniye sunar. Böylelikle tüm müşterilerinin memnuniyetle alışveriş yapmasına olanak sağlar. Siz de Lizay Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesinden faydalanarak dilediğiniz yarımtur pırlanta yüzüğü seçebilir ve siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz.

Pırlanta Yarımtur Yüzükler Günlük Kullanıma Uygun Mu?
Pırlanta yarımtur yüzükler, genellikle sade ve şık tasarımlarıyla günlük kullanıma uygundur. Yarımtur tasarım, tamtur yüzüğe göre daha minimalist bir görünüm sunar, bu da onu günlük yaşamda rahatça takılabilecek bir seçenek yapar. Ancak, taşların kalitesine ve yüzüğün yapısına dikkat edilmesi önemlidir, çünkü pırlanta taşlar darbelere karşı hassas olabilir.
Evlilik Teklifi ve Sözde Yarımtur Pırlanta Yüzük Kullanılır Mı?
Evet, pırlanta yarımtur yüzükler evlilik teklifi ve söz yüzüğü olarak kullanılabilir. Yarımtur yüzükler, zarif bir görünüme sahip olup, pırlantaların sadece belirli bir kısmını çevrelemesi nedeniyle daha sade ve şık bir seçenek sunar. Bu yüzükler, romantik bir anlam taşırken, aynı zamanda günlük yaşamda da rahatlıkla kullanılabilir.
Yarımtur Pırlanta Yüzük Ne Zaman Takılır?
Yarımtur pırlanta yüzükler, genellikle özel günlerde veya önemli anlarda takılır. Ayrıca, sade ve şık tasarımları nedeniyle günlük kullanımda da tercih edilebilir. Yarımtur yüzükler, evlilik yıldönümleri, nişan törenleri ve doğum günleri gibi özel günlerde harika bir seçenek olabilir.
Yarımtur Yüzük Hangi Parmağa Takılır?
Yarımtur pırlanta yüzükler, genellikle nişan yüzüğü veya evlilik yüzüğü olarak sol elin yüzük parmağına takılır. Bunun dışında, sağ elde de aksesuar olarak tercih edilebilir. Yüzüğün zarif tasarımı, her parmakta şık bir duruş sergileyebilir, ancak en yaygın kullanım yüzük parmağına olmaktadır.
Pırlanta Yarımtur Yüzüğün Garantisi ve Sertifikası Ne Anlama Gelir?
Pırlanta yarımtur yüzüğün garantisi, yüzüğün kalitesini ve taşın orijinalliğini güvence altına alır. Sertifika, pırlantanın 4C (kesim, renk, berraklık ve karat) özelliklerini ve taşın kalite standartlarını belirten resmi bir belgedir. Bu sertifika, yüzüğün değerini ve taşın gerçekliğini kanıtlar, ayrıca garanti süresi boyunca bakım ve onarımlarının markanın sorumluluğunda olduğunu gösterir.
DEVAMINI OKU GİZLE
T-Soft Premium