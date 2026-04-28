Yarımtur pırlanta yüzük modelleri göz alıcı bir şıklığa sahiptir. Stil sahibi kadınlara hitap eden, her tarza kolayca uyum sağlayan yarımtur yüzükler, benzersiz bir ışıltı için doğru tercih olabilir. Siz de şıklığınıza yeni bir boyut kazandıracak olan yarım tur yüzük seçenekleri ile kendinizi şımartabilirsiniz. Eğer bir başkası için hediye bakıyorsanız yarımtur yüzükler ile karşı tarafa verdiğiniz değeri en iyi şekilde gösterebilirsiniz. Farklı karat seçenekleri ile bütçenize uygun ya da geniş model skalasıyla zevkinize hitap eden bir model bulabilirsiniz. Bu yönde çok satan veya en yeni gibi kategori seçeneklerini değerlendirerek seçim kolaylığı elde edebilirsiniz. Pırlanta yarımtur yüzük konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan Lizay Pırlanta, mücevher koleksiyonunuza kalitesiyle ışıltı katabilir.

Yarımtur Pırlanta Yüzük Nedir?

Yarımtur pırlanta yüzük, altın halkanın etrafının elmas pırlanta ile yarım tur olacak şekilde dizayn edilmesidir. Model çeşitliliği bakımından tasarımında hem beyaz hem de yeşil altın kullanılır. Lizay Pırlanta’nın usta tasarımcıları tarafından dizayn edilen yarımtur yüzüklerin ön plana çıkan başlıca özelliği ise zamansız tasarımıdır. Bu sayede aksesuar trendine daima uyum sağlayan yarımtur yüzükler, yenilenen modelleriyle de ayrıca dikkat çeker. Siz de Lizay Pırlanta imzası taşıyan en yeni pırlanta yarımtur yüzük modelleri ile aksesuar trendini yerinde yakalayabilirsiniz. Parlaklığıyla göz kamaştıran modeller, eşsiz tasarımıyla stilinizi tamamlayabilir. Karat, tur sıralaması, tasarımı ve pırlanta kesimi bakımından çeşitlilik sunan yüzük seçenekleri arasından tarzınıza hitap eden modele kolayca ulaşabilirsiniz. Farklı zevklere, amaçlara ve bütçelere hitap eden seçenekler, Lizay Pırlanta ayrıcalıkları ile sizinle buluşur.

Yarımtur Pırlanta Yüzük Modelleri Nelerdir?

Yarım tur pırlanta yüzük modelleri pek çok detaya göre farklılık gösterir. Pırlantanın karatı, tur sırası ve altın seçimi bu hususta ilk sıralarda yer alır. Aynı zamanda elmas pırlantanın kesim ve işlenme yöntemi de model çeşitliliğine sebeptir. Dilerseniz modeller arasında seçim yaparken detaylı bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Böylelikle sizin için en uygun modelin hangisi olduğuna daha kolay karar verirsiniz. Gösterişi ile ön plana çıkan modellerden, sadeliği ile dikkat çeken seçeneklere kadar pek çok alternatif mevcuttur. Ayıca Lizay Pırlanta’daki pırlanta yarımtur yüzük modelleri şıklığı ve tasarımı ile her kadını etkileyebilir. Örneğin, pırlanta kesimi baget ve damla şeklinde olan modeller, mücevherde modern görünüme önem veren kadınlar tarafından yoğun ilgi görür. Siz de bu modeller arasından dilediğinizi tercih edebilir ve mücevher koleksiyonunuza özgünlük katabilirsiniz.

Beyaz Altın Yarımtur Pırlanta Yüzük: Yüzük halkasının beyaz altın kullanarak işlendiği beyaz altın yarımtur pırlanta yüzükler, sadeliği ve zarifliği bir arada sunar. Beyaz altın ile bütünleşen elmas pırlantanın tasarımında gizlenen detaylar ise ayrıca fark yaratır. Kullanımıyla kişilere kendini özel hissettirmesi ile birlikte anlamlı bir hediye olarak tercih edilebilir.

Yeşil Altın Yarımtur Pırlanta Yüzük: Pek çok kişinin ilgisini çeken altın sarısının ışıltısına sahip olan yeşil altın yarımtur pırlanta yüzük modelleri, göz alıcı detaylarla tasarlanır. Hatta zamansız pırlanta tasarımı ile her zevke hitap eder ve aksesuar trendine pek çok yönden uyum sağlar. Bu sebeple de yıl dönümü gibi özel günler için sık tercih edilen bir yüzük modelidir.

Pırlanta Sıralı Yarımtur Yüzük: Elmas pırlantaların halka etrafını yarım tur olacak şekilde iki sıra halinde sarmasıyla tasarlanan pırlanta sıralı yarımtur yüzükler, diğer modellere göre daha lüks bir görünüme sahiptir. Yüzüğün dizaynında iki sıra elmas pırlanta kullanılmasından dolayı fiyatı da diğer modellere göre daha yüksek olabilir. Takı zevkini çeşitlendirmek isteyenlerin özellikle tercih ettiği model, popüler bir aksesuardır.

Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük: Yarım tur pırlantanın tamamının baget kesim tekniği ile işlendiği pırlanta baget yarım tur yüzükler, özel günlere şık bir mücevherle eşlik etmek isteyenlere hitap eder. Baget kesimin estetik büyüsü ve dikkat çekici parıltısı, kullanıcılara özgün bir stil kazandırır. Bunun beraberinde baget yüzüklere ilgisi olanların da sık tercih ettiği bir model olarak öne çıkar.

Pırlanta Damla Yarımtur Yüzük: Damla şeklinde kesilen ve işlenen pırlanta ile dizayn edilen pırlanta damla yarımtur yüzük, şıklığı ve özgün tasarımıyla öne çıkar. Hatta oval veya yuvarlak kesim gibi standart pırlantalar yerine daha özel modeller arayanların beklentisine karşılık verir. Eğer siz de kendinizi özel hissedeceğiniz, özgün tasarımlı bir yarımtur pırlanta yüzük arıyorsanız damla kesim modellere göz atabilirsiniz.

Yarımtur Pırlanta Yüzük Fiyatları

Yarım tur pırlanta yüzük fiyatları arasında belirleyici olan başlıca etken, pırlantanın kaç karat olduğudur. Örneğin, 1.22 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük seçenekleri, karatı 0.13 olan modellere göre daha yüksek fiyat aralıklarında sunulur. Bununla birlikte yüzük için kullanılan altının ayarı da fiyatların değişmesinde etkilidir. Altının ayarı arttıkça fiyatlarda da yükselme görülebilir. Eğer fiyata göre bir seçim yapacaksanız artan veya azalan fiyat filtresinden faydalanabilirsiniz. Yarımtur pırlanta yüzük seçiminde müşterilerine çeşitli kolaylıklar sağlayan Lizay Pırlanta, farklı bütçelere uygun pek çok seçenek sunar. Hatta yüzüklerle birlikte setlerini de beğeniye sunar. Böylelikle tüm müşterilerinin memnuniyetle alışveriş yapmasına olanak sağlar. Siz de Lizay Pırlanta’nın geniş ürün yelpazesinden faydalanarak dilediğiniz yarımtur pırlanta yüzüğü seçebilir ve siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz.