0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye
Ürün Kodu : DN65073
%0
76.512 TL
76.512 TL
PEŞİN FİYATINA 25.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye T10306
Rose Altın, 14 Ayar, 2.90 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.47 Karat
Renk: Brown
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Damla formunun akıcı çizgileri ve yuvarlak taşın zamansız estetiği bu tasarımda kusursuz bir uyum yakalıyor. Pırlantanın ışığı, her harekette farklı bir parlaklık oluşturarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Şık ve romantik detayları bir araya getiren özel bir parçadır.
0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.504 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
76.512 TL
76.512 TL
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