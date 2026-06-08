0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye T10306 Rose Altın, 14 Ayar, 2.90 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.27 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.47 Karat

Renk: Brown

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Damla formunun akıcı çizgileri ve yuvarlak taşın zamansız estetiği bu tasarımda kusursuz bir uyum yakalıyor. Pırlantanın ışığı, her harekette farklı bir parlaklık oluşturarak dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Şık ve romantik detayları bir araya getiren özel bir parçadır.