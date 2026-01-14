Altın Kuzey Yıldızı Küpe
Ürün Kodu : E1137752
%0
32.096 TL
32.096 TL
PEŞİN FİYATINA 10.699 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kuzey Yıldızı Küpe T9471
Altın, 14 Ayar, 2,96 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yol gösteren bir ışık gibi parlayan Kuzey Yıldızı figürü, altının sıcaklığıyla kulaklarınızda hayat buluyor. Işıltısıyla karanlığı aydınlatan, hikayesi olan çok özel bir tasarım.
Altın Kuzey Yıldızı Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.96 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, İngiliz kilit kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kulağa güvenli ve konforlu bir şekilde takılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda pratik bir kullanım sunar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Kuzey Yıldızı Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Kuzey Yıldızı Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.699 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.096 TL
32.096 TL
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