Altın Tasarım Baget Küpe T63

Altın Tasarım Baget Küpe
Ürün Kodu : E161666
%0
23.596 TL
23.596 TL
PEŞİN FİYATINA 7.865 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Baget Küpe T63Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta, şıklığınıza zarafet katmak için mükemmel bir seçenektir. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli işçiliği ile bu altın baget küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. İnce detayları ve zarif duruşuyla dikkat çeken bu küpeler, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Minimalist bir tarzı tercih edenler için ideal olan bu küpeler, her yaş ve tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lizay Pırlanta'nın ifadesi olan "Minimal Elegans", bu küpelerin zarif ve şık bir görünüme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Siz de bu eşsiz tasarımı keşfederek, şıklığınızı tamamlayacak bir parçaya sahip olabilirsiniz.
Altın Tasarım Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.41 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Tasarım Baget Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Tasarım Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 7.865 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
23.596 TL
23.596 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R105608
Altın Damla Baget Yüzük
%0
10.336 TL
10.336 TL
Ürün Kodu : N095391
Altın Baget Gerdanlık
%0
96.832 TL
96.832 TL
Ürün Kodu : B325229
Altın Klasik Su Yolu Bileklik
%0
46.716 TL
46.716 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL