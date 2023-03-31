Altın Tasarım Baget Küpe T63 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.41 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta, şıklığınıza zarafet katmak için mükemmel bir seçenektir. Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli işçiliği ile bu altın baget küpeler, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her anınıza değer katacaktır. İnce detayları ve zarif duruşuyla dikkat çeken bu küpeler, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Minimalist bir tarzı tercih edenler için ideal olan bu küpeler, her yaş ve tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Lizay Pırlanta'nın ifadesi olan "Minimal Elegans", bu küpelerin zarif ve şık bir görünüme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Siz de bu eşsiz tasarımı keşfederek, şıklığınızı tamamlayacak bir parçaya sahip olabilirsiniz.