Altın Yıldız Küpe T2114 Altın, 14 Ayar, 0.90 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın yıldız küpe, zarif ve şık bir tasarıma sahip olan bir aksesuardır. Bu özel tasarım, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak size sofistike bir görünüm kazandırır. Altın yıldız küpe, her yaşa ve her tarza uyum sağlayan bir seçenektir. Siz de stilinize zarafet katmak için altın yıldız küpe tercih edebilirsiniz.