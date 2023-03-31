0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1741 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.23 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.41 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.41 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir kolye, estetik ifadesiyle göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarifliği ile herkesin ilgisini çekecek bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı vurgulamak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.