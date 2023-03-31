2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe T2374 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 1.98 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist şıklığı ve zarafeti bir araya getiren Lizay markasının eşsiz tasarımıyla, Pırlanta Yakut Küpe ile göz kamaştırın. Kaliteli ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Lizay, sizlere benzersiz bir şıklık sunuyor. Bu özel küpe ile her anınızda zarafetinizi ön plana çıkarın.