0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DRM126
%0
35.496 TL
35.496 TL
PEŞİN FİYATINA 11.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9328
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.79 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.20 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı her açıdan mükemmel bir şekilde yansıtan tasarımıyla, damla tektaş yüzük parmağınızda adeta bir yıldız gibi parlar. Hem klasik hem de yenilikçi detayları sevenler için kusursuz bir stil tamamlayıcısı.
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.79 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Beden ayarı yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.2 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, H renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Toplam 0.2 karat pırlanta ağırlığı yüzük üzerinde görsel olarak ne kadar belli oluyor?
5- 0.2 karat, ince ve zarif bir ışık çizgisi çizer — 'az ama öz' felsefesinin mücevherdeki ifadesidir. Parmakta güçlü ama abartısız bir varlık.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.832 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.496 TL
35.496 TL
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