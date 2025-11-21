0.20 Karat Pırlanta Damla Tektaş Yüzük T9328 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.79 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı her açıdan mükemmel bir şekilde yansıtan tasarımıyla, damla tektaş yüzük parmağınızda adeta bir yıldız gibi parlar. Hem klasik hem de yenilikçi detayları sevenler için kusursuz bir stil tamamlayıcısı.