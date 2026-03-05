0.19 Karat Pırlanta Oval Baget Trend Yüzük T9547 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0,12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI



Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Oval kesimin yumuşak hatları ile baget kesimin keskin ışık yansımaları bu benzersiz tasarımda bir araya geliyor. Pırlantanın farklı kesimlerinin yarattığı bu görsel şölen, beyaz altının asil duruşuyla stilinizi zirveye taşıyor. Sofistike bir zevki yansıtan bu yüzük, detaylardaki ustalığa önem verenler için özel olarak tasarlandı.