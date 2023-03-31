Altın Trend Su Yolu Bileklik T615 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.80 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve zarif detaylarla tasarlanmış altın bileklikler, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu benzersiz tasarımlar, her tarza ve her duruma uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Altın bilekliklerin minimalist tasarımları, zarafetinizi vurgularken aynı zamanda göz alıcı bir detay olarak öne çıkmanızı sağlıyor. Siz de altın trend bilekliklerle tarzınızı tamamlayarak etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.