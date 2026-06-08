0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye
Ürün Kodu : DN65820
%0
82.200 TL
82.200 TL
PEŞİN FİYATINA 27.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye T10297
Rose Altın, 14 Ayar, 4.84 gr
Taş: Safir
Ağırlık: 0.43 Karat
Kesim: Markiz
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Safirin büyüleyici mavisi, pırlantanın ışığıyla buluşarak etkileyici bir görünüm ortaya çıkarıyor. Uzun formu boyun çizgisini zarif bir şekilde vurgularken, taşların renk ve ışık uyumu tasarıma derinlik katıyor. Güçlü bir karakter taşıyan seçkin bir mücevherdir.
0.62 Karat Pırlanta Uzun Safir Kolye
PEŞİN FİYATINA 27.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
82.200 TL
82.200 TL
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