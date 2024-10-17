2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
Ürün Kodu : DL05349
%0
168.816 TL
168.816 TL
PEŞİN FİYATINA 56.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe T5206
Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.78 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.51 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 1.99 Karat
Kesim : Prenses
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Derin tonların etkileyici parıltısıyla tamamlanan bu zarif tasarım, asaleti ve şıklığı bilekte buluşturur. Özenle yerleştirilmiş taşlar sayesinde, günün her anında fark yaratan zarif bir duruş sunar. Kendine güvenen stiller için özel olarak tasarlandı.
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.78 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Kelepçede toplam 2.61 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve safir taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 56.272 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
168.816 TL
168.816 TL
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