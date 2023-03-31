0.22 Karat Pırlanta Beştaş Kolye T1827 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.19 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve estetik mükemmellik arayanlar için tasarlanmış pırlanta trend kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu şık ve zarif kolye, herhangi bir kıyafete zarafet katarken, minimalizm anlayışını yansıtarak sade ve şık bir görünüm sunuyor. Kaliteli işçilik ve yüksek kaliteli pırlanta taşlarıyla tasarlanan bu kolye, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde kullanılmak üzere ideal bir seçenektir. Estetik mükemmelliğiyle göz kamaştıran bu kolye, tarzınızı ifade etmenin en zarif yollarından biridir.