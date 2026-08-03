Altın Taşlı Kapitone Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335094
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33.864 TL
33.864 TL
PEŞİN FİYATINA 11.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kapitone Kadın Alyans T10712
14 Ayar, Rose Altın, 2.61 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Stilinize prestijli bir ışıltı katın! Altın Taşlı Kapitone Kadın Alyans, özgün tasarımı ve göz büyüleyen duruşuyla özel anlarınıza eşsiz bir dokunuş yapıyor.
Altın Taşlı Kapitone Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.864 TL
33.864 TL
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