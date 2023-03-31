0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3446

0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR90011
%0
43.416 TL
43.416 TL
PEŞİN FİYATINA 14.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3446Rose Altın, 14 Ayar, 2.46 gr
Taş : Lab. Yakut
Ağırlık : 0.82 Karat
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.13 Karat
Renk : F-G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay ile Pırlanta Yakut Yüzük, lüks ve şıklığın bir araya geldiği bir parçadır. Bu muhteşem yüzük, zarif tasarımı ve pırlanta yakut taşıyla göz kamaştırır. Lizay kalitesiyle üretilen bu yüzük, her kadının hayalindeki parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada arayanlar için mükemmel bir seçimdir.
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.46 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.95 karat ağırlığında, F-G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta ve yakut taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan yakut taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 14.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.416 TL
43.416 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DE31600
2.47 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
57.672 TL
57.672 TL
Ürün Kodu : DN56845
1.18 Karat Pırlanta Damla Yakut Kolye
%0
37.920 TL
37.920 TL
Ürün Kodu : DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
%0
44.928 TL
44.928 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL