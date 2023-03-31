0.95 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T3446 Rose Altın, 14 Ayar, 2.46 gr

Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.82 Karat

Kesim : Damla



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ile Pırlanta Yakut Yüzük, lüks ve şıklığın bir araya geldiği bir parçadır. Bu muhteşem yüzük, zarif tasarımı ve pırlanta yakut taşıyla göz kamaştırır. Lizay kalitesiyle üretilen bu yüzük, her kadının hayalindeki parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir arada arayanlar için mükemmel bir seçimdir.