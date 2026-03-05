0.46 Karat Pırlanta Markiz Kolye T9574 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.08 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.26 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Markiz





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.20 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif yaprağını andıran markiz kesim, pırlantanın ışıltısıyla boynunuzda hayat buluyor. İnce işçiliği ve zarif formuyla dikkat çeken bu tasarım, asalet ve narinliği bir arada sunuyor. Hem klasik hem de modern tarzlara uyum sağlayan bu kolye, zarafetin en rafine hali.