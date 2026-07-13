Altın Ataç Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070589
Grup1
%0
77.180 TL
77.180 TL
PEŞİN FİYATINA 25.727 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ataç Zincir Kolye T10542
14 Ayar, Altın, 7.38 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geniş ve iddialı halkanın geometrik duruşu, modern estetiğin en net ifadesini sunuyor. Dolgun yapısıyla boyunda kendinden emin bir odak noktası oluştururken, sade tasarımıyla üst düzey bir şıklık sağlıyor. Gece ve gündüz stiline karizmatik bir dokunuş.
Altın Ataç Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 25.727 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.180 TL
77.180 TL
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