0.23 Karat Pırlanta Taşlı Damla Kolye T1871 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F/G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Markiz



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F/G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif ve estetik şıklığı bir araya getiren Pırlanta Trend Kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım kolye, her anınıza değer katarken, zarafetinizi ve stilinizi ön plana çıkaracak. Şimdi bu eşsiz parçayı keşfedin ve kendinizi özel hissedin.