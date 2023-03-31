Altın Taşlı Tasarım Yüzük T2829 Altın, 14 Ayar, 2.63 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu altın taşlı yüzük, benzersiz estetik ifadesiyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, her anınıza değer katacak. Altın rengi ve taşların mükemmel uyumuyla dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Siz de bu benzersiz parçayı koleksiyonunuza ekleyerek tarzınızı tamamlayın.