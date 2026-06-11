Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B320319
%0
95.948 TL
95.948 TL
PEŞİN FİYATINA 31.983 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik T10312
Altın, 14 Ayar, 8,95 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Siyah taşların derin ve etkileyici görünümü, altının sıcak tonlarıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Güçlü detaylarla şekillenen tasarım, maskülen şıklığı modern bir bakış açısıyla yorumluyor. Işığı farklı açılarda yansıtan taşlar, bilek üzerinde dikkat çekici bir vurgu yaratıyor.
Altın Siyah Taş Detaylı Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 31.983 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
95.948 TL
95.948 TL
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