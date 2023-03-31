0.04 Karat Pırlanta H Harf Kolye T1717 Altın, 8 Ayar, 1.57 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist şıklığı yansıtan pırlanta H harf kolye ile tarzınızı tamamlayın. Bu zarif ve şık kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu kolyeyi tercih edin.