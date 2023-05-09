0.35 Karat Pırlanta Çiçek Küpe T3654 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.87 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Uyumu ile Pırlanta Çiçek Küpe, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren benzersiz bir takıdır. Bu küpe, pırlanta taşlarıyla süslenmiş çiçek şeklinde tasarlanmıştır. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel günlerde şıklık katmaya yardımcı olan bu küpe, her kadının tarzına uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve göz alıcı bir görünüm elde etmek için bu zarif ve etkileyici küpeyi tercih edebilirsiniz.